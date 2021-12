Mascherine Ffp2 obbligatorie, è corsa all'acquisto: costi, quali scegliere e dove comprarle (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le Mascherine Ffp2 sono obbligatorie, in molti luoghi, fino alla fine dello stato d'emergenza fissato al 31 marzo. Lo prevede il cosiddetto "decreto Fetività" che è... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lesono, in molti luoghi, fino alla fine dello stato d'emergenza fissato al 31 marzo. Lo prevede il cosiddetto "decreto Fetività" che è...

Advertising

sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - biorchvd : Con la FFP2 aderisce meglio e non si appannano tanto, diversamente alle mascherine chirurgiche ingestibili - RudiGhedini : RT @lvoir: Che caos ?? Se c'era #Conte in tv mandavano in onda h24 le code chilometriche per farsi il tampone, gente che lamentava di non tr… -