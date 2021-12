Harry Potter, J.K. Rowling presente alla reunion ma a una condizione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si dà il via al conto alla rovescia, per festeggiare i 20 anni dall’uscita del primissimo film, La Pietra Filosofale. alla reunion del cast, per celebrare il ventennale della saga di Harry Potter, ci sarà anche J.K.Rowling, nonostante le numerose critiche ricevute per le sue controverse posizioni sulla teoria gender. J.K Rowling comparirà nel filmato celebrativo Sulla scia di “Friends: the reunion”, il 1° gennaio su Sky arriva anche “Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts”, lo speciale che tutti i fan della scuola di magia più famosa del mondo stavano aspettando. Un ritorno del cast in cui non ci saranno copioni, ma solo spontaneità e racconti dei retroscena della saga. E allora, come poteva saltare la sua ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si dà il via al contorovescia, per festeggiare i 20 anni dall’uscita del primissimo film, La Pietra Filosofale.del cast, per celebrare il ventennale della saga di, ci sarà anche J.K., nonostante le numerose critiche ricevute per le sue controverse posizioni sulla teoria gender. J.Kcomparirà nel filmato celebrativo Sulla scia di “Friends: the”, il 1° gennaio su Sky arriva anche “20th anniversary: return to Hogwarts”, lo speciale che tutti i fan della scuola di magia più famosa del mondo stavano aspettando. Un ritorno del cast in cui non ci saranno copioni, ma solo spontaneità e racconti dei retroscena della saga. E allora, come poteva saltare la sua ...

