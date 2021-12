GF vip | Katia Ricciarelli si finge sonnambula e fa uno scherzo ai concorrenti

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello vipha messo in scena un nuovo spettacolo, questa volta alle 3:00 di notte. La cantante si è alzata all’improvviso credendo fosse giorno e si è preparata e vestita il più in fretta possibile. Poi si è diretta in veranda, dove ha trovato Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié, Giucas Casella e Barù Gaetani che – sorpresi di vederla – sono scoppiati a ridere, assicurandole che in realtà fosse ancora notte. “Io mi ricordo che sono andata via nella mia stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi guardate”, ha affermato ...