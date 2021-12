“Fatto tutto il possibile per salvarlo” | ma Mauro da Mantova aveva un atteggiamento ostile in Ospedale

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maurizio Buratti, conosciuto comeda, era stato ricoverato in terapia intensiva al Borgo Trento di Verona. Il carrozziere 61enne Maurizio Buratti, noto comeda, non ce l’ha fatta. Dopo essere stato ricoverato per 22 giorni in terapia intensiva all’Borgo Trento di Verona, l’uomo ha perso la sua battaglia contro il L'articolo NewNotizie.it.

Queste le parole del direttore del reparto, Enrico Polati, rilasciate al 'Corriere della Sera': 'Abbiamo fatto il possibile. Si è fatto di tutto e di più, è rimasto in rianimazione 22 giorni,