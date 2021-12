Covid, lunghe code fuori dai centri vaccinali a Milano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AL PALAZZO DELLE SCINTILLE 29 dicembre 2021 14:19 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AL PALAZZO DELLE SCINTILLE 29 dicembre 2021 14:19 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Advertising

GiovaQuez : Biden: 'Lunghe file per i tamponi, dobbiamo produrre più test possibili, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di meg… - MrGioppino : RT @GufoItaliano: L'ultima di Zaia Dal momento che i Covid point hanno lunghe code(epperò se sintomatici si può andare solo lì,con ricetta… - GufoItaliano : L'ultima di Zaia Dal momento che i Covid point hanno lunghe code(epperò se sintomatici si può andare solo lì,con r… - TeleCapriNews : Covid: sindaco di Pozzuoli, “da oggi per effettuare i tamponi in ospedale potrà accedere solo chi è prenotato”. La… - abruzzoweb : COVID ABRUZZO, LUNGHE ATTESE PER TAMPONI E VACCINI.CAOS QUARANTENE: REGIONI CHIEDONO NUOVE NORME -