Calendario pallamano 2022 | date e programma di tutti gli eventi Si parte forte con gli Europei a gennaio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si sta per aprire un nuovo anno per quanto riguarda lainternazionale, che per l’alternanza tra Mondiali edvedrà disputarsi nelnel competizioni continentali, ad iniziare proprio dal mese di. Dal 13 al 30 Ungheria e Slovacchia andranno in scena proprio glimaschili, mentre dal 13 al 23 sarà la volta dei Campionati Africani e dal 18 al 31 di quelli asiatici. Tuttavia, atoccherà anche alle qualificazioni ai Mondiali 2023, quando l’Italia sarà impegnata nel fine settimana tra il 14 ed il 16 nelle Isole Faroe contro i padroni di casa, oltre a Lussemburgo e Lettonia. A febbraio toccherà dunque alla Coppa Italia, tra il 3 ed il 6 a Salsomaggiore Terme. Giugno sarà invece il mese dedicato alla Champions League, con le Final 4 femminili in ...

Nello stesso mese si disputano poi il Campionato europeo di pallamano maschile (13 - 30 gennaio, in Ungheria e Slovacchia). La Pallamano Pressano torna a vestirsi d'azzurro in nazionale maggiore. Il Direttore Tecnico Riccardo Trillini ha infatti convocato con la selezione azzurra il classe 2003 della Pallamano Pressano.