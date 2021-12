Advertising

TuttoAndroid : Telegram Beta per Android riceve le reazioni ai messaggi e la funzione spoiler - FraCaltabiano : @telegram_it Questo accade sulla versione di Android 8.3.2 (stabile) e anche sulla Beta di telegram (sempre per android) versione 8.4.0 - DarioMassi : #Telegram e le reazioni ai messaggi: a che punto siamo - fainformazione : Telegram: in beta su iOS le Reactions, aggiornamento per Desktop Una delle app di messaggistica più popolari e in… - fainfoscienza : Telegram: in beta su iOS le Reactions, aggiornamento per Desktop Una delle app di messaggistica più popolari e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram Beta

... Alfa,, Gamma, Delta e - appunto - Omicron. I test tradizionali possono identificare solo le ... Read More Condividi su: WhatsApp TweetCondividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...- - > A darne notizia sono i membri del subReddit di, che hanno notato, nella8.4 per iOS (sebbene la novità sia destinata ad arrivare pure su PC e Android), la possibilità di reagire ...Both reactions and spoilers have been part of the iOS beta for a while now, but back then, we didn’t have imagery and videos showcasing the features on Android. That’s a thing of the past, and as ...Telegram emoji reactions features will allow users to react to a message by selecting a suitable icon like in Instagram, Twitter and iMessage.