Quali sono le serie Netflix più attese del 2022? (Di martedì 28 dicembre 2021) Previsioni e desiderata rispetto alle serie tv su Netflix nel 2022: un elenco lungo, che comprende novità assolute e nuove stagioni di titoli amati dal pubblico. Un nome a caso? Stranger Things, che "guida" la carica dei graditi ritorni. Ma l'anno nuovo porta sulla piattaforma streaming anche tante novità, comprese le serie annunciate da tempo e con i fan ormai in fremente attesa, come Sandman, il prequel The Witcher Blood Origin, e tanti altri titoli. Alcuni hanno già le date di uscita, altri non ancora, ma per tutti c'è una certezza: queste sono le serie tv che non vediamo l'ora di vedere su Netflix nel 2022. Netflix 2022, le nuove serie tv Archive 81 La serie è ispirata ...

