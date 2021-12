Morto di Covid Mauro da Mantova, il no vax de “La Zanzara”: in radio si vantava di essere un untore (Di martedì 28 dicembre 2021) È Morto per il Covid – 19 Mauro Buratti, 61 anni, carrozziere di Curtatone (Mantova) e famoso no vax. Ad annunciarlo è il Corriere del Veneto. Era ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale Borgo Trento di Verona in condizioni gravissime. L’uomo, noto con il nome di “Mauro da Mantova” era diventato un personaggio conosciuto dopo i numerosi interventi nel programma radiofonico “La Zanzara” su radio 24. Sostenitore di teorie negazioniste e no vax, a fine novembre aveva raccontato, nel corso di una puntata, di essere andato in un supermercato indossando la mascherina sotto il naso pur essendo consapevole di essere positivo al Covid. Si era vantato di aver fatto ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Èper il– 19Buratti, 61 anni, carrozziere di Curtatone () e famoso no vax. Ad annunciarlo è il Corriere del Veneto. Era ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale Borgo Trento di Verona in condizioni gravissime. L’uomo, noto con il nome di “da” era diventato un personaggio conosciuto dopo i numerosi interventi nel programmafonico “La” su24. Sostenitore di teorie negazioniste e no vax, a fine novembre aveva raccontato, nel corso di una puntata, diandato in un supermercato indossando la mascherina sotto il naso pur essendo consapevole dipositivo al. Si era vantato di aver fatto ...

Advertising

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - Agenzia_Ansa : E' morto a causa del Covid, all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Mauri… - sabrina_malin : RT @MediasetTgcom24: Covid, morto Mauro da Mantova: il no vax de La Zanzara - MarioGe00375715 : RT @FabRavezzani: L’amara vicenda di Mauro da Mantova, martire del Covid suo malgrado. Lo avevano convinto che il Covid non uccide ed è mor… -