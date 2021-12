Maledizione Maradona: un anno dopo Diego anche Hugo muore a causa di un malore (Di martedì 28 dicembre 2021) Un anno dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, si è spento anche il fratello minore Hugo: aveva solamente 52 anni. Napoli e l’intero mondo del calcio piange la scomparsa di Hugo Maradona, fratello minore di quel Diego Armando che ha fatto la storia del calcio e che ci ha lasciato il 25 novembre del 2020. Il suo decesso è avvenuto questa mattina alle 11.50, mentre si trovava nella sua abitazione sita a Monte di Procida (Zona Flegrea). In seguito al malore sono stati chiamati i sanitari, ma al loro arrivo, il fratello di Maradona era già deceduto e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Esattamente con il più noto fratello, anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Unla scomparsa diArmando, si è spentoil fratello minore: aveva solamente 52 anni. Napoli e l’intero mondo del calcio piange la scomparsa di, fratello minore di quelArmando che ha fatto la storia del calcio e che ci ha lasciato il 25 novembre del 2020. Il suo decesso è avvenuto questa mattina alle 11.50, mentre si trovava nella sua abitazione sita a Monte di Procida (Zona Flegrea). In seguito alsono stati chiamati i sanitari, ma al loro arrivo, il fratello diera già deceduto e non hpotuto fare altro che constatarne il decesso. Esattamente con il più noto fratello,...

