Enrico Brignano | chi è la sua ex? Un rapporto breve ma intenso

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’attore e comicovive una situazione sentimentale positiva. Flora Canto, però, non è la sua prima moglie. Conoscete la sua ex?(GettyImages)L’attore e comicosta vivendo una storia d’amore importantissima. Con Flora Canto non solo le cose vanno bene ma hanno visto l’arrivo anche di due splendidi bambini. La relazione prosegue a gonfie vele ma nella vita dell’attore c’è stata un’altra relazione molto significativa. Stiamo parlando di Bianca Pazzaglia. La ballerina e l’attore, infatti, si sono sposati nel 2008. La loro storia, però, è durata davvero poco. Infatti i due si sono lasciati nel 2013 e non hanno mai avuto figli. Della ballerina si conosce davvero poco. Risulta essere riservata e in difesa della sua vita ...

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla terza edizione di Un'ora sola vi vorrei, il programma di Enrico Brignano in onda su Rai 2. Enrico Brignano torna su Rai 2 con una nuova edizione di Un'ora sola vi vorrei, la quarta dopo quelle andate in onda negli scorsi anni (la terza è stata trasmessa ...