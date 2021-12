Busta con minacce di morte a Patuanelli da no vax (Di martedì 28 dicembre 2021) Una Busta con della polvere dentro – ora al vaglio dei vigili del fuoco – e contenente minacce di morte da ambienti no vax. A riceverla il ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al governo. Dal ministero delle Politiche agricole smentiscono tuttavia che ci sia stata un’esplosione – voce circolata nelle ultime ore – e assicurano che, pertanto, non c’è alcun ferito. Viene confermata invece la presenza nella Busta di minacce di morte, “con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Unacon della polvere dentro – ora al vaglio dei vigili del fuoco – e contenentedida ambienti no vax. A riceverla il ministro Stefano, capodelegazione del M5S al governo. Dal ministero delle Politiche agricole smentiscono tuttavia che ci sia stata un’esplosione – voce circolata nelle ultime ore – e assicurano che, pertanto, non c’è alcun ferito. Viene confermata invece la presenza nelladidi, “con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

