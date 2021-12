Super green pass obbligatorio al bancone: "E' un caos" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal giorno di Natale il Super green pass e' obbligatorio anche per le consumazioni al bancone di bar e ristoranti. La maggiorparte dei baristi si lamenta: "C'e' disagio e confusione perche' la gente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal giorno di Natale ile'anche per le consumazioni aldi bar e ristoranti. La maggiorparte dei baristi si lamenta: "C'e' disagio e confusione perche' la gente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con la proroga dello stato di emergenza e le nuove misure. Ci vor… - Gazzetta_it : Obbligo di vaccino? Così il super green pass arriva nello sport - Open_gol : ?Attualmente sono due milioni gli italiani chiusi in casa dopo i contatti con un positivo. Ma con il boom di contag… - giulia_darkside : Ahhh l'ho bevuto da sola perché i miei colleghi non hanno il super green pass. Sono in attesa della terza dose.?? - M_Palmi98 : @ClaudioR__ @Wazza_CN @armyrosari C'è molta confusione. Qui lo spiega bene -