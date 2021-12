Roma, Pellegrini si taglia le vacanze e torna a Trigoria per allenarsi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma - Il capitano dà l'esempio. Lorenzo Pellegrini ha deciso di tagliarsi le vacanze per mettersi a disposizione della Roma. Il centrocampista sta recuperando dalla lesione muscolare che lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 dicembre 2021)- Il capitano dà l'esempio. Lorenzoha deciso dirsi leper mettersi a disposizione della. Il centrocampista sta recuperando dalla lesione muscolare che lo ha ...

