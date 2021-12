Rifiuti a Roma, un sondaggio distrugge Gualtieri: “Non è cambiato nulla”, ma il sindaco esulta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nonostante il caritatevole tentativo di presentarlo come “incoraggiante”, il sondaggio pubblicato oggi da “Repubblica” sul piano Rifiuti per Roma, promesso dal sindaco Roberto Gualtieri al momento dell’insediamento, è devastante per la giunta di centrosinistra. Non è cambiato più o meno nulla, per almeno due Romani su tre, per tanti le cose sono perfino peggiorate, a dispetto delle promesse, rispetto all’era disastrosa di Virginia Raggi. Ma soprattutto, di quel piano d’emergenza promesso dal sindaco, non c’è traccia. Basta guardare le tabelle che pubblichiamo in alto. Rifiuti a Roma, quante critiche a Gualtieri… “È già tempo di bilanci per la giunta Gualtieri: la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nonostante il caritatevole tentativo di presentarlo come “incoraggiante”, ilpubblicato oggi da “Repubblica” sul pianoper, promesso dalRobertoal momento dell’insediamento, è devastante per la giunta di centrosinistra. Non èpiù o meno, per almeno dueni su tre, per tanti le cose sono perfino peggiorate, a dispetto delle promesse, rispetto all’era disastrosa di Virginia Raggi. Ma soprattutto, di quel piano d’emergenza promesso dal, non c’è traccia. Basta guardare le tabelle che pubblichiamo in alto., quante critiche a… “È già tempo di bilanci per la giunta: la ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro, in periferia… - repubblica : Rifiuti, le promesse di Gualtieri sulla pulizia di Natale: tutti i risultati del nostro sondaggio [di Marina De Gha… - LegaSalvini : ++ ?? A ROMA MANCANO GLI AUTISTI AMA, RIFIUTI IN STRADA. CASSONETTI STRAPIENI: È CAOS ++ - SecolodItalia1 : Rifiuti a Roma, un sondaggio distrugge Gualtieri: “Non è cambiato nulla”, ma il sindaco esulta… - CarloScalmana : RT @HoaraBorselli: Roma, i #rifiuti con il Covid te li tieni in casa. La convenzione Comune-#Ama sul ritiro a domicilio non è stata rinnova… -