Operazione antidroga ad Agrigento e Caltanissetta | 26 misure cautelari

Una vasta Operazione antidroga è in corso tra le province di Agrigento e Caltanissetta. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento stanno eseguendo 26 ordinanze cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish in maniera particolare. L'indagine è stata condotta dai carabinieri del nucleo Operativo e

