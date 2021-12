Omicron | la nuova variante è meno pericolosa per i polmoni?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuove ricerche suggeriscono che la malattia provocata dallapossa essere più lieve rispetto a quella causata da Delta. Il nuovo ceppo apparepericoloso per isecondo 3 studi indipendenti: uno condotto in Giappone...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - TgLa7 : #Draghi: variante Omicron ha aperto nuova fase della pandemia - _ForeverBb : RT @CastellVonFaber: Boris #Johnson: nessuna nuova misura restrittiva. #Omicron come un'influenza. Il SudAfrica ha invece rimosso mascherin… - JohnThackery2 : Mi hanno trovato una nuova variante al covid. Dicono sia la 'orcamadon..più contagiosa di omicron ma con benefici p… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron nuova

"Con laondata in arrivo della variante, intendiamo esplorare le opportunità sulla base dei trend di efficacia ottenuti dagli studi", ha aggiunto. Affonda Pluristem Therapeutics con i ...La variante, ovvero laversione in circolazione del virus SARS - CoV - 2, sta però incidendo duramente su uno specifico parametro. Quello dei positivi al virus, in larghissima parte ...Covid19 Basilicata: 252 nuovi contagi. Bardi: "misure urgenti". Preoccupa la situazione a Matera, con Omicron aumento esponenziale.Per questo, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha stilato un documento con indicazioni utili per frequentare gli studi medici ...