Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts su Sky Uno e in streaming su NOW

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Aspettando il ritorno addel cast dinell’attesa reunion per il ventesimo anniversario della saga arriva, dal 27 dicembre al 30 dicembre alle 20.10 in prima tv assoluta su Sky Uno e insu NOW,– ildi, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

La Stampa

... due nuovi trailer e un promo video per la serie TV di Star Wars- Il torneo delle case di Hogwarts arriva su SKY: ecco il trailer di lancio Spider - Man: No Way Home supera il miliardo ...SEGNALAZIONI SKY dal 26 DICEMBRE 2021 al 1 GENNAIO 202220TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS Il 1° gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. Arriverà il 1° gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e ...Chi conoscerà meglio il magico mondo di Harry Potter? Quattro squadre, un solo vincitore: chi conosce meglio la saga di Harry Potter. Quattro puntate dal 27 al 30 Dicembre per un quiz show ad eliminaz ...Aspettando il ritorno ad Hogwarts del cast di Harry Potter nell’attesa reunion per il ventesimo anniversario della saga arriva, dal 27 dicembre ...