Amici 21 | svelata la data d’inizio del serale e la formazione delle squadre

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Finalmente i telespettatori affezionati di21 hanno una, quella in cui comincerà l’attesodel talent. Quest’anno esordirà più tardi del previsto, non a febbraio bensì il 19 marzo. Anche per questa edizione come per la scorsa, lenon saranno solo due – la bianca e la blu – bensì tre, capitanate a loro volta da due professori ciascuna. Stando alle anticipazioni riportate da alcuni siti, lesaranno capitanate da Celentano/Zerbi, Pettinelli/Todaro e Cuccarini/Peparini. Se così fosse, scrive il sito “Coming soon”, la squadra capitanata da Zerbi e dalla maestra Celentano vedrebbe tra i propri componenti Nicol, Rea, LDA, Elena, Luigi, Carola, Cristiano e Cosmary. La squadra guidalla Pettinelli e Todaro, i cantanti Albe e Crytical, e i ...