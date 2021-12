Aldo Montano farà una sorpresa a Manuel? Il post “sospetto”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha pubblicato unche la dice lunga sulla puntata di stasera al Grande Fratello Vip: entrerà nella casa per unaBortuzzo hanno stretto una bellissima amicizia dentro il loft di Cinecittà. Il loro rapporto è cresciuto giorno dopo giorno in quei tre mesi che lo sportivo è stato nella casa, prima di decidere di abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip poco prima delle festività natalizie per tornare dai suoi cari. Un gesto che ha tanto dispiaciuto tutti che lo davano per vincitore di questa sesta edizione. Ma più di tutti ha lasciato un vuoto dentro la casa per l’amicoche sapeva di poter contare sulla sua amicizia sincera. Infatti quando ha appreso della notizia che ...