Vlahovic a un passo dalla Juventus | poi no Tutta “colpa” di Cristiano Ronaldo

La Juventus fu vicinissima a Dusan Vlahovic: poi l'arrivo di Cristiano Ronaldo e lo stop all'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic sarebbe potuto essere già della Juventus in estate. Questo il retroscena raccontato da Sky Sport, secondo cui l'attaccante serbo è già da tempo nel mirino del club bianconero. Già la scorsa estate infatti c'era la volontà di prendere Vlahovic e magari lasciar partire Ronaldo, poi il mercato andò in un'altra direzione. Se dovessero essserci cessioni importanti allora la Juventus potrebbe provarci, ma è molto dura a gennaio convincere la Fiorentina.

