Tutu | Sassoli | ‘un gigante nella lotta contro l’apartheid’

Milano, 26 dic. (Adnkronos) – "Rattristato per la notizia della scomparsa dell'arcivescovo emerito Desmond Tutu. Premio Nobel per la pace nel 1984, è stato un gigante nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica, una vera ispirazione. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e al popolo del Sud Africa". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

