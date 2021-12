Temptation Island: Georgette Polizzi mostra il pancione (Di domenica 26 dicembre 2021) Vacanze di Natale in famiglia per Georgette Polizzi che mostra ai suoi fan di Instagram il pancione sotto l’albero. La piccola Sole nascerà a marzo. Una gioia immensa per l’influencer che insieme al marito e futuro papà della piccola, hanno partecipato a Temptation Island. Georgette Polizzi insieme al marito Davide Tresse festeggiano sette mesi di gravidanza sotto l’albero. Vacanze natalizie speciali quelle della coppia che ha partecipato a Leggi su solodonna (Di domenica 26 dicembre 2021) Vacanze di Natale in famiglia percheai suoi fan di Instagram ilsotto l’albero. La piccola Sole nascerà a marzo. Una gioia immensa per l’influencer che insieme al marito e futuro papà della piccola, hanno partecipato ainsieme al marito Davide Tresse festeggiano sette mesi di gravidanza sotto l’albero. Vacanze natalizie speciali quelle della coppia che ha partecipato a

Advertising

Andy56626872 : #gfvip Manila ieri era in mental break down perché i genitori non le avevano scritto una riga per farle capire come… - laFletcher74 : RT @lapinuccia88: Quest'anno più che il gf sembra Temptation Island. #gfvip - Aspide_Velenosa : @C111318 @SofiJ92355575 Ricordo che già a temptation island avevo fatto fatica a riconoscerla perché molto dimagrit… - lapinuccia88 : Quest'anno più che il gf sembra Temptation Island. #gfvip - miyalpha_ : @ireirenene_zip Io credevo fosse qualcosa tipo temptation island lol -