Juventus | Allegri vs Pirlo | il confronto del girone d’andata

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ildei gironiallatra Maxe AndreaNormale fare i paragoni: come stava ladi Andreaa questo punto della passata stagione? I bianconeri erano terzi in classifica con 39 punti , 39 i gol quelli fatti e 19 quelli subiti. La Juve attuale didi punti ne ha racimolati 34, quindi 5 in meno rispetto a. Ha subito 17 reti ma ne ha segnate soltanto 27. Bisognerà capire ora come evolverà la stagione e se il tecnico livornese riuscirà a dare continuità agli ultimi risultati positivi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - juventusfc : Chiudere l'anno con una vittoria. La direzione indicata da Mister #Allegri ???????? #JuveCagliari… - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juve_magazine : TUTTOSPORT - Juventus, Allegri pronto a riabbracciare Chiellini, Dybala e Chiesa - serieAnews_com : #Juventus, #Zakaria seguito da squadre di #PremierLeague e dal #BorussiaDortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

ASCOLTA Il confronto dei gironi d'andata allatra Maxe Andrea Pirlo Normale fare i paragoni: come stava ladi Andrea Pirlo a questo punto della passata stagione? I bianconeri erano terzi in classifica con 39 punti , 39 ......? L'argentino per caratteristiche è ovviamente un pezzo unico all'interno della rosa dima, analizzando attentamente i dati di questo inizio di stagione, si nota come in realtà la...Le pagelle dopo il girone d'andata di Serie A: l'Inter prima, il Milan insegue, mentre da rivedere la Juventus e le romane ...La Juve di Allegri fatica a segnare. Non solo per lo scarso cinismo, ma anche per una produzione offensiva non all’altezza Abbiamo scritto molte volte sui problemi offensivi della Juve di Allegri. Una ...