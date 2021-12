“Io sono Babbo Natale”: l’inedito duo Proietti-Giallini tra risate e commozione (Di domenica 26 dicembre 2021) Titolo: Io sono Babbo Natale Regia: Edoardo Falcone Durata: 95’ Genere: Commedia, fantastico Interpreti: Gigi Proietti, Marco Giallini, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Natalia Magni, Daniele Pecci Programmazione: Cinema, Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 6.3/10 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YMJQT7FQDBk Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive, da tempo si è allontanato dalla compagna Laura (Barbara Ronchi) e per questo non ha mai avuto occasione di conoscere Alice, sua figlia, e ormai si è rassegnato ad una vita all’insegna della carriera da rapinatore. È proprio durante un tentato furto che il ladro si ritrova a casa di Nicola Natalizi (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Titolo: IoRegia: Edoardo Falcone Durata: 95’ Genere: Commedia, fantastico Interpreti: Gigi, Marco, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Natalia Magni, Daniele Pecci Programmazione: Cinema, Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 6.3/10 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YMJQT7FQDBk Ettore (Marco) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive, da tempo si è allontanato dalla compagna Laura (Barbara Ronchi) e per questo non ha mai avuto occasione di conoscere Alice, sua figlia, e ormai si è rassegnato ad una vita all’insegna della carriera da rapinatore. È proprio durante un tentato furto che il ladro si ritrova a casa di Nicola Natalizi (Gigi), un simpatico signore che non possiede ...

