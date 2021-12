(Di domenica 26 dicembre 2021) Parla così, Simone, a 'La Gazzetta dello Sport' in vista dell'ormai imminente apertura della sessione invernale di calciomercato. "Tutte le squadre si rinforzano, in fondo, la mia priorità ...

Advertising

GustoH24 : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - LaNotifica : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - messina_oggi : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto”ROMA (ITALPRESS) - 'Dovremo ragionare con attenzione, b… - CAGLIARILIVEAPP : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - IlModeratoreWeb : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi piace

Di certo,non vuole pensare a un'Inter senza Brozovic: 'Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo. L'ha già detto Barella, glil'Inter, l'ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase ...Di certo,non vuole pensare a un'Inter senza Brozovic: "Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo. L'ha già detto Barella, glil'Inter, l'ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase ...Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi sui vari temi che hanno riguardato, riguardano ...Il futuro di Paul Dybala può essere lontano dalla Juventus: rinnovo in stand-by, sono tre le big pronte a scippare i bianconeri.