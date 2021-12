(Di domenica 26 dicembre 2021) Parla così, Simone, a 'La Gazzetta dello Sport' in vista dell'ormai imminente apertura della sessione invernale di calciomercato. "Tutte le squadre si rinforzano, in fondo, la mia priorità ...

Advertising

LaNotifica : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - messina_oggi : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto”ROMA (ITALPRESS) - 'Dovremo ragionare con attenzione, b… - CAGLIARILIVEAPP : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - IlModeratoreWeb : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” - - nestquotidiano : Inzaghi “Mi piace Nandez, Brozovic e Perisic firmino presto” -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi piace

Di certo,non vuole pensare a un'Inter senza Brozovic: "Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo. L'ha già detto Barella, glil'Inter, l'ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase ...Di certo,non vuole pensare a un'Inter senza Brozovic: 'Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo. L'ha già detto Barella, glil'Inter, l'ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase ...Il futuro di Paul Dybala può essere lontano dalla Juventus: rinnovo in stand-by, sono tre le big pronte a scippare i bianconeri.Il tecnico nerazzurro traccia un bilancio del girone d'andata dalla rimonta su Napoli e Milan al prossimo mercato di gennaio ...