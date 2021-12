Guido Rasi | «La pandemia finirà quando il virus diventerà endemico Può succedere nel 2022 o tra 5 anni»

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lasarà endemizzata e con la vaccinazione globale. Ma questo puòtra sei mesi o tra cinque. Parola di, ex Ema e consulente del generale Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Stampa. Il professore di microbiologia a Tor Vergata spiega che «abbiamo sempre ragionato come se stesse per finire, mentre siamo sempre più consapevoli che sia impossibile stabilire una data di conclusione della». Secondo«la prospettiva non è necessariamente pessimista, ma la variante Omicron ci ricorda l’imprevedibilità della situazione». E se la variante prevalesse «potrebbe avere senso l’aggiornamento dei vaccini, senza dimenticare le varianti precedenti e ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il professore di microbiologia: «Servirebbero dei veri antivirali, perché gli attuali sono insufficienti» - dadamarini1 : RT @Open_gol: Il professore di microbiologia: «Servirebbero dei veri antivirali, perché gli attuali sono insufficienti» - FedericaCalvia : RT @Open_gol: Il professore di microbiologia: «Servirebbero dei veri antivirali, perché gli attuali sono insufficienti» - Open_gol : Il professore di microbiologia: «Servirebbero dei veri antivirali, perché gli attuali sono insufficienti» - giorgio757 : RT @SanitaInf: Di Guido Rasi, ex Direttore Esecutivo dell’EMA e Direttore Scientifico Consulcesi LEGGI L'ARTICOLO -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Rasi

La pandemia finirà quando sarà endemizzata e con la vaccinazione globale. Ma questo può succedere tra sei mesi o tra cinque anni. Parola di, ex Ema e consulente del generale Francesco Paolo Figliuolo , in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Stampa . Il professore di microbiologia a Tor Vergata spiega che "abbiamo ...... è stato facile fare la sperimentazione in una popolazione molto esposta al virus", ha dichiarato il microbiologo ed ex direttore dell'Ema. Andrea Gori, direttore del reparto di malattie ...Il rischio di litigare intorno al tema del vaccino è quest’anno più concreto che mai: le principali argomentazioni per avere ragione a tavola ...I tassi più alti di incidenza nella fascia 10-19 anni. Estese terze dosi ai giovani, sì al richiamo dopo 4 mesi. In 10 Regioni intensive sopra soglia, ma nessuna cambia colore ...