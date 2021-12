“Adotta un nonnino per le feste”, l’invito della Brambilla all’iniziativa (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è chi celebra le festività invernali e chi, come le migliaia di gattini e di cagnolini dietro le sbarre di un box, aspetta solo una nuova opportunità. Per questa ragione la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente rivolge un invito a tutti: “Allargate la vostra famiglia con un amico a quattro zampe – ricorda la presidente on. Michela Vittoria Brambilla – ma non compratelo, perché l’amore non si compra mai. Adottatelo invece!”. A cominciare dagli animali più anziani. “Adotta un nonnino per le feste” – prosegue – è la campagna che LEIDAA. Sono tantissimi i cani e i gatti di una certa età che vivono da anni nei rifugi, al freddo, senza poter neppure immaginare il calore di una famiglia. Tutti hanno diritto di avere qualcuno che si prenda cura di loro e regali loro tanto amore. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è chi celebra le festività invernali e chi, come le migliaia di gattini e di cagnolini dietro le sbarre di un box, aspetta solo una nuova opportunità. Per questa ragione la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente rivolge un invito a tutti: “Allargate la vostra famiglia con un amico a quattro zampe – ricorda la presidente on. Michela Vittoria– ma non compratelo, perché l’amore non si compra mai.telo invece!”. A cominciare dagli animali più anziani. “unper le” – prosegue – è la campagna che LEIDAA. Sono tantissimi i cani e i gatti di una certa età che vivono da anni nei rifugi, al freddo, senza poter neppure immaginare il calore di una famiglia. Tutti hanno diritto di avere qualcuno che si prenda cura di loro e regali loro tanto amore. ...

