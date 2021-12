4 Ristoranti, Chef Alessandro Borghese a Pantelleria nella puntata del 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) L’amatissimo show culinario porterà i telespettatori sulla perla nera del Mediterraneo: Pantelleria. La straordinaria meta di viaggio di Alessandro Borghese sarà al centro del nuovo appuntamento con 4 Ristoranti. Sarà la nuova tappa della prossima puntata domenicale, in onda questa sera 26 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Un’isola magnetica, di una bellezza … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 26 dicembre 2021) L’amatissimo show culinario porterà i telespettatori sulla perla nera del Mediterraneo:. La straordinaria meta di viaggio disarà al centro del nuovo appuntamento con 4. Sarà la nuova tappa della prossimadomenicale, in onda questa sera 26su Sky e in streaming su NOW. Un’isola magnetica, di una bellezza … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Frances32693443 : @Lara_L0lli Gli chef dei ristoranti…? ?? - statodelsud : 4 Ristoranti, Chef Borghese alla scoperta dei migliori ristoranti di Pantelleria - Pino__Merola : 4 Ristoranti, Chef Borghese alla scoperta dei migliori ristoranti di Pantelleria - SkyTG24 : 4 Ristoranti, Chef Borghese alla scoperta dei migliori ristoranti di Pantelleria - AlexNemaz : @Cropy03_ Ma parlavo in generale, lo sai che lavoro in un resort di lusso, ma non mi piacciono i ristoranti coi che… -