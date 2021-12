3 assenti in Arsenal anti - Norwich | positivi al Covid

Advertising

Cedric, Tomiyasu e Maitland - Niles non sono presenti nella formazione dell'che tra poco affronterà il Norwich in un match della Premier League. Il club londinese ha fatto sapere tramite Twitter che sono risultati positivi all'ultimo tampone per il Covid - 19. "...Mikel Arteta, tencico dell'ha detto: 'Chi deve decidere se una partita si possa giocare o ... I tifosi non vogliono vedere disparità nelle partite o calciatori'. Sempre nella riunione di ...Cedric, Tomiyasu e Maitland-Niles non sono presenti nella formazione dell'Arsenal che tra poco affronterà il Norwich in un match della Premier League. (ANSA) ...Sports Mole presenta in anteprima lo scontro di Premier League di domenica tra Norwich City e Arsenal, compresi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Dopo quattro vittorie consecut ...