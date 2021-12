Covid, in Lombardia 17.332 casi. Record da inizio pandemia, a Bergamo 1.231 positivi (Di sabato 25 dicembre 2021) I dati del giorno di Natale: con 220.284 tamponi effettuati, è di 17.332 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia. È il nuovo Record da inizio pandemia. Il tasso di positività è in lieve crescita al 7,8% Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 dicembre 2021) I dati del giorno di Natale: con 220.284 tamponi effettuati, è di 17.332 il numero di nuovidiregistrati in. È il nuovoda. Il tasso dità è in lieve crescita al 7,8%

