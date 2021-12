CAPODANNO RAI1 E CANALE 5 | CAST CANTANTI DEGLI SHOW DI AMADEUS E FEDERICA PANICUCCI

(Di sabato 25 dicembre 2021)5 stanno preparando due grandi serate per accompagnare gli italiani nel 2022. Venerdì 31 dicembre, in diretta sulle ammiraglie Rai e Mediaset,accoglieranno molti volti amatissimi della musica e non solo. Mentre la Rai sta valutando se trasferire L’Anno che verrà negli studi di Roma, al posto delle Acciaierie di Terni, Mediaset ha spostato loal Teatro Petruzzelli di Bari. L’orario di inizio è alle 21, subito dopo il messaggio del Presidente Mattarella. L’Anno che verrà, dalle 21.00 suconMassimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, ...

Roberto Bolle illumina ildi Rai, torna 'Danza Con me' Roberto Bolle regala un'altra notte di arte, sogni e magia neldi, con la quinta edizione di Danza con Me in onda in prime time il primo gennaio 2022 . Una serata ricca di novità, a partire dalla 'conduzione con Serena Rossi e Lillo che ci guidano ...Avrei preferito vederlo sotto Natale, perché il 31 sera chi ha la tv accesa sta su, ma meglio tardi che mai.Alessandro Siani, doppio appuntamento: film di Natale al cinema e show al teatro Diana Il comico, attore e regista napoletano porta in scena al teatro Diana di Napoli il "Libertà Live Tour", show tutt ...Volete partecipare alla Messa di Natale? Ecco un elenco di tutte le funzioni da seguire in presenza, in streaming e in diretta TV dal 24al 16 Dicembre.