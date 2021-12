Biathlon | World Team Challenge 2021 | chi schiererà l’Italia Un successo per gli azzurri nell’albo d’oro

(Di sabato 25 dicembre 2021) L’ultimo appuntamento deldelè il, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. Alle 18.15 in programma la gara con partenza in linea a coppie e a seguire, alle 19.00, la pursuit. Il contesto è pandemico e quindi si darà seguito a quanto già visto l’anno scorso: niente evento all’interno della Veltins Arena, stadio dello Schalke 04, e si torna alle origini nella Chiemgau Arena di Ruhpolding. Lo scopo della gara è principalmente quello di regalare spettacolo e divertimento, ma gli atleti sono pronti a battagliare per la vittoria. Al via ci saranno ben ...

STREAMING " Il Team Challenge potrà essere seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando Eurosport Player e Discovery+ (riservate agli abbonati ai due servizi), l'App SkyGo