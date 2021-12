Variante Omicron | Oms | “Contagi raddoppiano in 2-3 giorni”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladilaga nel mondo, dove è ormai presente “in 110 Paesi” con un tempo di raddoppio” dei“di 2-3”. In Italia si attesta un po’ sopra il 28% e sarà dominante nelle prossime settimane, secondo l’Iss. Mentre l’Organizzazione mondiale della sanità, sottolinea che “ci sono prove consistenti che questa nuovaha un sostanziale vantaggio di crescita rispetto a Delta: si sta diffondendo molto più velocemente nei paesi con trasmissione comunitaria documentata”. “Le stime sui tassi di crescita in Sud Africa sono ora in calo”, riferisce l’Oms precisando che “è ancora incerto fino a che punto il rapido tasso di crescita osservato dal novembre 2021 possa essere attribuito all’evasione immunitaria o all’aumento della trasmissibilità, ma è probabilmente una combinazione di ...

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - nzingaretti : Da oggi nel Lazio mascherine all’aperto e continua la campagna per i #vaccini. Fermiamo insieme la variante #Omicron - Tayanna_Jebelin : RT @di_reddito: Visto l'alto tasso di contagiosità della variante Omicron io vi consiglierei di indossarla la #FFP2 nei luoghi chiusi e i p… - lllll66099563 : RT @flayawa: @Massi_Fantini84 Non è che forse la variante Omicron è poco più di un raffreddore a prescindere dai vaccini? Ma basta, 3 do… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Il Post

Spiega Sebastiani: 'Il rialzo in queste province è molto probabilmente causato dalla. D'altro canto, nelle ultime tre settimane, l'incidenza nella provincia autonoma di Bolzano è in ...Le terze dosi rischiano di rivelarsi un flop contro il diffondersi della. È quanto certifica l'ultimo report dell'UK Health Security Agency, l'agenzia governativa britannica per la tutela della salute. Lo studio si concentra sulle varianti presenti oggi in ..."Inevitabilmente con la variante Omicron andremo in zona gialla nei prossimi giorni". A dirlo è il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il governatore conferma quello che, visto il costante incre ...L'autorità sanitaria in Francia ha raccomandato di ridurre a tre mesi l'intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino anti Covid.