Tragico incidente sull’Aurelia tra 5 mezzi | 2 feriti | morti 3 cavalli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 dicembre 2021)quello avvenuto all’alba di questa mattina, alla Vigilia di Natale, sulla via Aurelia al km 20+300. A scontrarsi, per cause tutte da accertare, ben cinque: quattro vetture e un furgone.Il tamponamento di questa mattina ha visto coinvolte quattro autovetture e un furgone. Nell’ impatto tresonosul colpo. Due conducenti delle autovetture, invece, sono state trasportate dal 118 all’Ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri, anche i Carabinieri. Resta ora da ricostruire l’esatta dinamica, capire cosa sia successo. su Il Corriere della Città.