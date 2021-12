Sognando Maradona

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Da bambino ho avuto un sogno ricorrente, come tutti. Anzi, era un incubo, di quelli che si trovano – scritti benissimo – nei racconti di Michele Mari. Mi giravo e cadevo dal letto, ma non toccavo terra: il pavimento spariva. Per non precipitare, correvo. Si aprivano buche, fossi, voragini. Sparivano le mattonelle, spariva il marmo delle scale. Saltando, arrivavo in strada ed ecco sparire il marciapiede, via le strisce pedonali, via l’asfalto. Precipitavo, mi arrendevo al vuoto, mi svegliavo esausto. Dev’essere per questo che per un sacco di anni non ho sognato più nulla, anzi, non ho ricordato più i sogni, li temevo. Di recente, ho sognato mio padre che correva in tuta blu, una cosa bella che non ha mai fatto in vita sua. Ci sono però due parti della mia vita in cui sono stati molto presenti i sogni intorno al pallone (strano, no?), due fasi importanti entrambe collegate, manco a ...