Napoli, il motore partito a mille si è ingolfato: Spalletti deve trovare equilibrio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Napoli è partito a razzo in questa stagione, prima di un calo che ha allontanato gli azzurri dalla vetta della classifica Il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso l’anno come peggio non poteva, considerando anche l’inizio di stagione a spron battuto della squadra. Tre sconfitte consecutive in casa contro Atalanta, Empoli e Spezia e un saldo primato in classifica che si è trasformato in breve tempo in un terzo posto dal sapore di beffa. A inizio stagione, gli azzurri erano partiti a mille. Un motore ben oliato, ordinato, senza fumi tossici che però si è dimostrato difettoso sulla media distanza. Se infatti il Napoli sembrava la candidata principale a concorrere con l’Inter per lo scudetto, dallo scontro diretto con i nerazzurri che poteva portare a un +10 sui ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ila razzo in questa stagione, prima di un calo che ha allontanato gli azzurri dalla vetta della classifica Ildi Lucianoha chiuso l’anno come peggio non poteva, considerando anche l’inizio di stagione a spron battuto della squadra. Tre sconfitte consecutive in casa contro Atalanta, Empoli e Spezia e un saldo primato in classifica che si è trasformato in breve tempo in un terzo posto dal sapore di beffa. A inizio stagione, gli azzurri erano partiti a. Unben oliato, ordinato, senza fumi tossici che però si è dimostrato difettoso sulla media distanza. Se infatti ilsembrava la candidata principale a concorrere con l’Inter per lo scudetto, dallo scontro diretto con i nerazzurri che poteva portare a un +10 sui ...

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, il motore partito a mille si è ingolfato: #Spalletti deve trovare equilibrio - _softPizza_ : @im_jordanv L'assenza di Mario Rui è più grave non perché è più forte ma perché giochiamo con Malcuit (e mi fermo c… - ar888 : @giovanardiandre Detesto i luoghi comuni, tipo “Napoli corrotta, Milano virtuosa motore di Italia”. Bullshit. - ReErthu : No E ti finisco il discorso perché poi ho fatto una riflessione Come dice giustamente la scuola calcio Napoli che h… - ReErthu : E lei mi risponde un'altra volta Ma noi non volevamo fumare bere noi volevamo lavorare e io gli rispondo un'altra v… -