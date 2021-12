L’ex allenatore silura Allegri: “Doveva andare al Real, la Juve è stata scelta comoda” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Diciamo che le idee sì, si somigliano: non usare un solo sistema di gioco, leggere bene le partite, vincere con i cambi. Mi rivedo in lui in questo“. Nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, L’ex tecnico Fabio Capello ha espresso la sua opinione in merito al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: ” Avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato. Max aveva un’offerta del Real ed era il momento ideale per andare a Madrid. Diciamo che la Juve era una scelta comoda. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori hanno abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro – ha aggiunto Capello- non ha grande ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Diciamo che le idee sì, si somigliano: non usare un solo sistema di gioco, leggere bene le partite, vincere con i cambi. Mi rivedo in lui in questo“. Nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport,tecnico Fabio Capello ha espresso la sua opinione in merito al ritorno di Massimilianosulla panchina dellantus: ” Avevo detto chesarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato. Max aveva un’offerta deled era il momento ideale pera Madrid. Diciamo che laera una. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori hanno abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro – ha aggiunto Capello- non ha grande ...

