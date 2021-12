Installazione di un pannello itinerante (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stato installato a Pellezzano il pannello itinerante per indicare i percorsi turistici. L’iniziativa promossa dal GAL “Terra è Vita” è stata accolta dal Sindaco, Francesco Morra. “Una bella iniziativa – il commento Morra – quella del Gal. Pellezzano rientra tra i percorsi turistici salernitani e l’Installazione del pannello contribuisce alla divulgazione della conoscenza del nostro territorio”. Il pannello è stato installato lungo la strada provinciale. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stato installato a Pellezzano ilper indicare i percorsi turistici. L’iniziativa promossa dal GAL “Terra è Vita” è stata accolta dal Sindaco, Francesco Morra. “Una bella iniziativa – il commento Morra – quella del Gal. Pellezzano rientra tra i percorsi turistici salernitani e l’delcontribuisce alla divulgazione della conoscenza del nostro territorio”. Ilè stato installato lungo la strada provinciale. Consiglia

