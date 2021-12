Dormire con il neonato addosso: è giusto o sbagliato? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dormire con il neonato addosso è un’abitudine giusta o sbagliata? Sono molti i neo genitori che lo fanno, specialmente nei casi in cui il bebè si mostri innervosito nello stare da solo in culla. Il contatto che i bambini appena nati richiedono è un’esigenza fisiologica per loro: solo così si sentono rassicurati ed ecco perché, molto spesso, si addormentano in collo alla mamma o al papà. Possiamo quindi dire che far addormentare i bambini addosso non sia un’abitudine sbagliata quanto piuttosto un rispondere in modo esaustivo alle esigenze dei piccoli nei loro primi mesi di vita. Ma addormentarsi a stretto contatto con i piccoli può invece rivelarsi un’abitudine pericolosa. Scopriamo perché. I pediatri ammoniscono: è importante che i neonati facciano la nanna sempre a pancia in su perché è questa la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021)con ilè un’abitudine giusta o sbagliata? Sono molti i neo genitori che lo fanno, specialmente nei casi in cui il bebè si mostri innervosito nello stare da solo in culla. Il contatto che i bambini appena nati richiedono è un’esigenza fisiologica per loro: solo così si sentono rassicurati ed ecco perché, molto spesso, si addormentano in collo alla mamma o al papà. Possiamo quindi dire che far addormentare i bambininon sia un’abitudine sbagliata quanto piuttosto un rispondere in modo esaustivo alle esigenze dei piccoli nei loro primi mesi di vita. Ma addormentarsi a stretto contatto con i piccoli può invece rivelarsi un’abitudine pericolosa. Scopriamo perché. I pediatri ammoniscono: è importante che i neonati facciano la nanna sempre a pancia in su perché è questa la ...

