“Così non basta”: Inter, la firma sul contratto è slittata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Marotta e Zhang lavorano ai rinnovi dei top player dell’Inter. La firma di Marcelo Brozovic slitta ancora: tutto rimandato a gennaio. L’Inter di Simone Inzaghi, capolista del campionato di Serie A 2021/2022, si gode i suoi calciatori. Una risposta netta a chi aveva pronosticato il calo dei nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Marotta e Zhang lavorano ai rinnovi dei top player dell’. Ladi Marcelo Brozovic slitta ancora: tutto rimandato a gennaio. L’di Simone Inzaghi, capolista del campionato di Serie A 2021/2022, si gode i suoi calciatori. Una risposta netta a chi aveva pronosticato il calo dei nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Record di sempre. Più di quando nessuno era vaccinato. Perfetto. Da quando abbiamo messo il green pass 'garanzia di… - borghi_claudio : Un classico insostituibile del fare qualcosa per sembrare che si fa qualcosa. La mascherina all'aperto. Un milione… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale vogliono introdurlo così, nel modo più vigliacco e infame. Come sono i politici che portano ava… - GordonGekko1970 : RT @GiulioMarini2: .@Palazzo_Chigi sarebbe da dimissioni in effetti….peggio di così non si poteva fare…e state valutando di far peggio a qu… - dayandnightfy : amo i capelli :#LouisTomlinson non così ma così -

Ultime Notizie dalla rete : Così non Green pass per un caffè al banco, ira dei baristi: 'Questa è la fine' Non si può lavorare così. Basta che un cliente faccia uno starnuto che subito si vede qualcun altro che prende e va via'.

Discoteche chiuse, sui social è rivolta contro Decreto Natale "Non amo le discoteche - scrive qualcuno - e non le frequento. Ma chiuderle ora, così, mi pare una carognata verso un settore già molto penalizzato. Piuttosto era meglio imporre loro mega greenpass o ...

Flat lay per social media: guarda la lezione gratis Punto Informatico si può lavorare. Basta che un cliente faccia uno starnuto che subito si vede qualcun altro che prende e va via'.amo le discoteche - scrive qualcuno - ele frequento. Ma chiuderle ora,, mi pare una carognata verso un settore già molto penalizzato. Piuttosto era meglio imporre loro mega greenpass o ...