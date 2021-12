Chi è Alessandro Onorato | l’uomo degli eventi in quota Aniene

(Di venerdì 24 dicembre 2021) “No ai campi da padel! Restituiamo Campo Testaccio ai romani”. Cosìsi è presentato alla città nella sua prima importante intervista da assessore. Si occupa di grandi, sport e turismo, settori tutti in crisi, non solo per colpa della cattiva amministrazione: sullo sport vengono subito in mente le Vele di Calatrava e lo Stadio Flaminio abbandonato; il turismo è ancora stremato a causa del Covid; grandie Roma, invece, sembra un ossimoro e Virginia Raggi ha fatto di tutto per starne alla larga. Ora all’orizzonte se ne affacciano due: il Giubileo nel 2025 e la candidatura ad Expo 2030. Staremo a vedere, ma intanto questo 41enne nato e cresciuto a Ostia ma ora con il phisique du role da pariolino (dicono s’ispiri parecchio a Giovanni Malagò) dopo tre mandati in consiglio comunale è riuscito ...

repubblica : I commenti di oggi: Aiuti a chi cattura il carbonio [di Alessandro De Nicola] #24dicembre - lightu__ : @Mikadonolebracc @GiuliaCorrieri ma con chi ce l’hai scusa? perché io non io non ho fatto nessun commento negativo… - lucaraggi : @AlessandroGeng1 @NoRompas8 @barbarab1974 Alessandro Genghini, è un tuo diritto coprirti gli occhi e tapparti le o… - Dijkmeester : @RadioRadicale @alebarbano Davvero, Alessandro Barbano, la SPD è il corrispondente tedesco del PD? Lei ricorda chi… - angiuoniluigi : RT @repubblica: I commenti di oggi: Aiuti a chi cattura il carbonio [di Alessandro De Nicola] #24dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alessandro

Dopo Nathaly Caldonazzo,Basciano e Barù, altri personaggi famosi popoleranno quella che ... A fare lo scoop è stato in particolare il noto giornalista di, Gabriele Parpiglia, che ...E per un gioco del destino,Gentile riprenderà in quella Trento che tra 2019 e 2020 era ... Dato che vivo situazioni simili, volevo dare un aiuto asoffre di certi disturbi ed è in ...Giovane, al terzo mandato in Campidoglio, già vicino a Marchini, stimato da Caltagirone & co, prepara Giubileo ed Expo ...Jessica Selassiè sembra proprio non volersi rassegnare all’evidenza. Non si arrende e non demorde, convinta di poter interessare ad Alessandro Basciano, nonostante quello che è successo con Sophie. Do ...