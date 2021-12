Calciomercato Juventus | si riapre una vecchia pista? Colpo in arrivo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La, per gennaio, vuole regalare ad Allegri una mezzala; nelle ultime ore ha ripreso quota unadi mercato. Agnelli (Getty Images)Due a zero al Cagliari e corsa Champions League completamente riaperta; lava alla sosta natalizia a meno quattro dal quarto posto, cinque lunghezze dal terzo e la consapevolezza di poter disputare una seconda parte di stagione da grande protagonista. Gennaio sarà un mese decisivo considerando il tour de force di sei partite nel giro di diciotto giorni che attende i bianconeri; ciclo per capire le reali ambizioni di una squadra che, dopo essersi finalmente messa in moto, deve iniziare a correre. Nel primo mese del nuovo anno, però, arriva anche il mercato e laha bisogno di rinforzare la rosa; i reparti su cui la società vuole ...

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - junews24com : Scamacca-Juve si riapre subito con la formula giusta: Allegri insiste - - Giovann14793883 : RT @sedrani_l: È bellissimo il #Calciomercato dove tutte le trasmissioni TV parlano delle operazioni della @juventusfc senza avere la più p… - violanews : #Fiorentina, #Scamacca è il nome per il futuro: sorpasso su #Juventus e #Inter. Le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Tante voci in questo periodo per ildella, con la dirigenza già al lavoro non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione.Così va da anni anche il, a maggior ragione quello di riparazione che sta per ... Vlahovic, possa venire rapito tra poco dalla, che cerca disperatamente un centravanti, e tutto ...Arrivato giovanissimo all'Udinese, venne acquistato dal Parma, per poi esplodere nel Brescia di Baggio: Lippi lo rese imprescindibile nella Juventus.Il tecnico nerazzurro apre a Nandez: "Se ci sarà l’occasione, sarà giusto coglierla", poi mette fretta a Brozovic: "Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo".