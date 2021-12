Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 10:10 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno volantino Micron in Italia oggi la cabina di regia per discutere di tamponi in pausa eventuali restrizioni in vista del Natale il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno e arrivo di omicron che gli scienziati ci dicono essere molto più contagioso delle precedenti è aperto una nuova fase nella pandemia oggi ricordiamo si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi Sulla base del quadro epidemiologico i pattini questo non lo strumento di difesa migliore del virus tra i decessi ha rimarcato draghi tre quarti sono non vaccinati 80% della popolazione ha ricevuto almeno una donna dell’evidenza scientifica concluso il premier ci dice che il vaccino funziona molto bene contro le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno volantino Micron in Italia oggi la cabina di regia per discutere di tamponi in pausa eventuali restrizioni in vista del Natale il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno e arrivo di omicron che gli scienziati ci dicono essere molto più contagioso delle precedenti è aperto una nuova fase nella pandemia oggi ricordiamo si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi Sulla base del quadro epidemiologico i pattini questo non lo strumento di difesa migliore del virus tra i decessi ha rimarcato draghi tre quarti sono non vaccinati 80% della popolazione ha ricevuto almeno una donna dell’evidenza scientifica concluso il premier ci dice che il vaccino funziona molto bene contro le ...

