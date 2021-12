Stop a feste in piazza e discoteche fino al 31 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il decreto prevede lo Stop a tutti gli eventi e le feste previste in piazza e i concerti all’aperto fino al 31 gennaio in tutta Italia per evitare assembramenti. Una misura presa anche per uniformare le varie decisioni che erano state già adottate da regioni e sindaci. Chiuse anche le discoteche e i locali da ballo: una scelta che è stata fatta durante il Cdm perché nella bozza era previsto che chi volesse andare ad una festa in un locale o a ballare in discoteca dovesse aver fatto il booster o avere un tampone negativo se ancora in attesa della terza dose. Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il decreto prevede loa tutti gli eventi e lepreviste ine i concerti all’apertoal 31in tutta Italia per evitare assembramenti. Una misura presa anche per uniformare le varie decisioni che erano state già adottate da regioni e sindaci. Chiuse anche lee i locali da ballo: una scelta che è stata fatta durante il Cdm perché nella bozza era previsto che chi volesse andare ad una festa in un locale o a ballare in discoteca dovesse aver fatto il booster o avere un tampone negativo se ancora in attesa della terza dose. Inoltre, è stato stabilito cheal 312022 sono vietati gli eventi, lee i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi ...

