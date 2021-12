Regione Lazio, siglato accordo con Cgil, Cisl e Uil per la riduzione della pressione fiscale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questa mattina, 23 dicembre 2021, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha sottoscritto un accordo con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil sulla manovra di bilancio regionale in discussioni in queste ore in Consiglio regionale. Nell’accordo sono stati definiti tempi, modalità e obiettivi per garantire anche nel 2022 la riduzione della pressione fiscale, in particolare per i redditi più bassi. A tale scopo sarà adottata una legge regionale con cui verrà incrementato lo stanziamento del fondo destinato alla riduzione strutturale della pressione fiscale, dando priorità alla riduzione dell’addizionale ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questa mattina, 23 dicembre 2021, il vicepresidente, Daniele Leodori, ha sottoscritto uncon le sigle sindacalie Uil sulla manovra di bilancio regionale in discussioni in queste ore in Consiglio regionale. Nell’sono stati definiti tempi, modalità e obiettivi per garantire anche nel 2022 la, in particolare per i redditi più bassi. A tale scopo sarà adottata una legge regionale con cui verrà incrementato lo stanziamento del fondo destinato allastrutturale, dando priorità alladell’addizionale ...

Advertising

nzingaretti : ?? Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione #Lazio. Si tratta di una misu… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, la Regione Lazio dispone test ai sanitari ogni 10 giorni. L'ordinanza dispone anche l'obbligo di mas… - Diregiovani : Daniele Leodori, vicepresidente della regione Lazio, ci ha inviato un videomessaggio per ricordarci di non abusare… - giraldiorazio : RT @senia65: #Omicron, probabile primo caso autoctono nel Lazio: è asintomatico e in isolamento. L'annuncio della Regione: Il paziente era… - lucioluciani : @vitalbaa Regione Lazio perfetta, richiamo a cinque mesi con prenotazione immediata -