Provincia, Lombardi chiede elasticità sui parametri per i fondi ai comuni marginali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha chiesto una revisione ed una maggiore elasticità dei parametri che consentono la destinazione di risorse finanziarie a favore dei cosiddetti "comuni marginali" per aiutarli nella lotta allo spopolamento ed alla desertificazione. Lombardi, a seguito della pubblicazione del Decreto che applica la "Legge Realacci", ha infatti espresso insoddisfazione rispetto a quella che ha definito «la incompletezza dell'elenco degli Enti beneficiari in questo nostro Sannio». I fondi a favore dei piccoli comuni sono, ha commentato Lombardi, «un passo in avanti per aggredire la grave emergenza sociale che affligge tanta parte del Paese», ma, ha ...

