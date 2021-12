Programmi TV di stasera, giovedì 23 dicembre 2021. The Voice Senior sfida i Campionissimi di Caduta Libera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gerry Scotti - Caduta Libera Campionissimi Rai1, ore 21.25: The Voice Senior Intrattenimento. Lo show condotto da Antonella Clerici continua con la quinta puntata dedicata alle Blind Audition, che vede i coach Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè impegnati nella formazione dei loro team. In gara, come ogni settimana, concorrenti/cantanti over 60. Rai2, ore 21.20: Un Natale senza tempo Film del 2020 di Ron Oliver con Erin Cahill e Ryan Paevey. Trama: Megan è innamorata del passato e lavora come guida turistica in una villa storica dove viveva Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari che, vissuto a inizio Novecento, da povero è diventato ricco prima di sparire facendo perdere ogni sua traccia. Megan non sa che Charles aveva acquistato un antico orologio natalizio, con ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gerry Scotti -Rai1, ore 21.25: TheIntrattenimento. Lo show condotto da Antonella Clerici continua con la quinta puntata dedicata alle Blind Audition, che vede i coach Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè impegnati nella formazione dei loro team. In gara, come ogni settimana, concorrenti/cantanti over 60. Rai2, ore 21.20: Un Natale senza tempo Film del 2020 di Ron Oliver con Erin Cahill e Ryan Paevey. Trama: Megan è innamorata del passato e lavora come guida turistica in una villa storica dove viveva Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari che, vissuto a inizio Novecento, da povero è diventato ricco prima di sparire facendo perdere ogni sua traccia. Megan non sa che Charles aveva acquistato un antico orologio natalizio, con ...

