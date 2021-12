No, la caserma Salvo d’Acquisto di Roma non conteneva vaccini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 21 dicembre su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «la caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto dove c’è stato un rogo tre giorni fa è la stessa caserma nella quale erano custoditi i sieri al g/r/a/f/e/n/e della Pfizer. Qualcuno ha voluto mandare un messaggio chiaro al r/e/g/i/m/e di Draghi». Il post è accompagnato da uno screenshot di un articolo di Repubblica Tv intitolato “Coronavirus, i vaccini Pfizer arrivano alla caserma Salvo d’Acquisto a Roma”. Si tratta di contenuto che veicola una serie di notizie false e fuorvianti. Andiamo con ordine. Il 15 dicembre è divampato un incendio nella caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 21 dicembre su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «ladei carabinieridove c’è stato un rogo tre giorni fa è la stessanella quale erano custoditi i sieri al g/r/a/f/e/n/e della Pfizer. Qualcuno ha voluto mandare un messaggio chiaro al r/e/g/i/m/e di Draghi». Il post è accompagnato da uno screenshot di un articolo di Repubblica Tv intitolato “Coronavirus, iPfizer arrivano alla”. Si tratta di contenuto che veicola una serie di notizie false e fuorvianti. Andiamo con ordine. Il 15 dicembre è divampato un incendio nelladei carabinieridi ...

matteosalvinimi : Solidarietà ai Carabinieri della caserma 'Salvo d'Acquisto' di Tor di Quinto, a Roma, per i danni causati da un inc… - jopratix : RT @GeMa7799: Caserma romana Salvo D'acquisto, andata a fuoco il giorno che è entrato in vigore l'obbligo al siero per le ff.oo. Deposito d… - Moreno01720679 : RT @GeMa7799: Caserma romana Salvo D'acquisto, andata a fuoco il giorno che è entrato in vigore l'obbligo al siero per le ff.oo. Deposito d… - bar1_bruno : RT @GeMa7799: Caserma romana Salvo D'acquisto, andata a fuoco il giorno che è entrato in vigore l'obbligo al siero per le ff.oo. Deposito d… - franzulli77 : RT @GeMa7799: Caserma romana Salvo D'acquisto, andata a fuoco il giorno che è entrato in vigore l'obbligo al siero per le ff.oo. Deposito d… -